Kırıkkale haber! CHP'li Önal ve CHP'li Bozdağ'dan Sulakyurt Belediye Başkanı Bildik'in İhaleye Fesat Karıştırmasına İlişkin Ortak Bildiri: İlerleyen Günlerde...

AHMET ÜNAL

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Kırıkkale Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik'in farklı tarihlerde 10 ayrı ihaleye fesat karıştırmasına ilişkin yayınladıkları ortak bildiride, "Bizler CHP İl Başkanı ve Milletvekili olarak bu konunun takipçisi olacağımızın, ilerleyen günlerde Sayıştaya da bu konuda başvuru yapacağımızın ve Sulakyurt'ta yaşandığı iddia olunan bu kamu zararını gerekirse TBMM gündemine de taşıyacağımızın sözünü veriyoruz" denildi.

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ve CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, Kırıkkale Sulakyurt Belediyesi tarafından farklı tarihlerde belediye başkanı İsmail Bildik'in 10 ayrı ihaleye fesat karıştırmasına ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Yayınlanan ortak bildiride şunlar belirtildi:

"BAŞTA SULAKYURT BELEDİYE BAŞKANI OLMAK ÜZERE, TÜM SORUMLULAR KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPMALIDIR"

"Sulakyurt halkımızı ve tüm Kırıkkale kamuoyunu, Sulakyurt Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen 10 farklı ihalede 'ihaleye fesat karıştırma' olayı ile ilgili ceza kovuşturması hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Sulakyurt Belediyesi'nce farklı tarihlerde Belediye Başkanı İsmail Bildik'in ihale yetkilisi olarak gerçekleştirdiği 10 ayrı ihaleye 'ihaleye fesat karıştırıldığı' bir dizi soruşturma sonucu tespit edilmiştir. Bu tespitler, öncelikle İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörler Başkanlığınca düzenlenen 22.01.2021 tarihli raporla yapılan tespit, ceza soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığınca alınan 28.04.2021 tarihli bilirkişi raporu ile teyit edilmiştir. Yapılan tespitler özetle, gerçekleştirilen 10 farklı ihalenin, ihale komisyonu tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilmediği, rekabet ortamının yüklenici firmalar lehine kaldırıldığı ve dolayısıyla belediyenin zarara uğratıldığı şeklindedir. Bu iddialar bizim iddialarımız değil, öncelikle İçişleri Bakanlığı müfettişleri, daha sonra bilirkişi heyeti ve Sulakyurt Cumhuriyet Başsavcılığının iddia ve tespitleridir. Görünen odur ki, bu vahim iddiaların tamamı delil ve belgelidir. 2017 yılından bu tarafa yapılan ihalelere ilişkin olarak ortaya dökülen bu yolsuzluklar hakkında başta Sulakyurt Belediye Başkanı olmak üzere, tüm sorumlular kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Bu konuda açıklama yapmak hem Belediye Başkanı'nın hem de MHP'li yetkililerin görevidir. Bu vahim iddialara rağmen particilik ön plana çıkarak Belediye Başkanı korunacak mıdır?

"NEDEN HALA BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNE DEVAM ETMEKTEDİR?"

Kendisinden açıklama beklerken siyasilerin bugüne kadar herhangi bir açıklama yapmaması yani 'sükutu' ikrardan mı gelmektedir? Peki soruyoruz: Belediye Başkanı İsmail Bildik'in de sanık olarak yer aldığı ve 10 kez cezalandırılmasının talep edildiği ihaleye fesat karıştırma suçunun işlendiği tespiti yapılmışken, neden hala belediye başkanı görevine devam etmektedir? Tam da bu noktada işlendiği iddia olunan seç ile ilgili yapılmış çok vahim delili ve belgeli tespitler varken, İçişleri Bakanlığı görevini ihmal ederek Belediye Başkanıyla ilgili işlem yapmamaktadır. Bu konuda Kırıkkale kamuoyu açıklama beklemektedir.

"20 YILLIK AKP İKTİDARINDA GÖRMEYE ALIŞTIĞIMIZ BU HUKUKSUZLUK DÜZENİ ORTADAN KALKINCAYA DEK MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bizler CHP İl Başkanı ve Milletvekili olarak bu konunun takipçisi olacağımızın, ilerleyen günlerde Sayıştaya da bu konuda başvuru yapacağımızın ve Sulakyurt'ta yaşandığı iddia olunan bu kamu zararını gerekirse TBMM gündemine de taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. 20 yıllık AKP iktidarında görmeye alıştığımız bu hukuksuzluk düzeni ortadan kalkıncaya dek mücadeleye devam edeceğiz."