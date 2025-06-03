Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Kırıkkale'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı
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Kırıkkale-Çorum D200 karayolu üzerindeki İzzettin Köyü Kavşağı'nda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Y.K. ve yolcu Y.K. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 karayolu üzerindeki İzzettin Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 34 ZM 3748 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü Y.K. ile yolcu Y.K. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin aldığı yol güvenliğinin ardından araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Yerel
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