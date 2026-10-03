Kırıkkale'de narkotik operasyonunda 110 sentetik ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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(KIRIKKALE)- Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen iki ayrı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Çalışmalar kapsamında 110 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticaretine yönelik iki ayrı çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında T.K. ve H.A. isimli şüphelilerden 110 adet sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrı bir çalışmada ise uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla İ.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA