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Kırıkkale'de Otomobil Kokoreç Tezgahına ve Yayalara Çarptı: 5 Yaralı

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Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kokoreç tezgahına, yayalara ve park halindeki araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kokoreç tezgahına, yayalara ve park halindeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. L.Y. idaresindeki 06 Y 9098 plakalı otomobil, ters yönden girdiği sokaktan geri manevra yaparak çıkmak istediği sırada kontrolden çıktı. Araç, yol kenarında bulunan kokoreç tezgahına, tezgahın önünde bulunan yayalara ve park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.F.A, B.Y, D.İ, Ö.G. ve A.Z, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: ANKA
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