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Kırıkkale'de Fetö Hükümlüsü Eski Yüzbaşı Yakalandı

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Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A., emniyet ekiplerince gözaltına alınıp cezaevine teslim edildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç yüzbaşı K.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: ANKA
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