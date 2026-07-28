Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari yakalandı
Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.K. (37), jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Yakalama, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar kapsamında, "Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olmak" suçundan aranan Y.K. (37) yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.K. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: ANKA