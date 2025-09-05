Haberler

Kırıkkale'de Boğulma Olayı: İki Genç Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne düşen genç ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası ekipler tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda her iki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kızılırmak'a düşen genç ve onu kurtarmaya çalışan arkadaşı boğularak hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Bahşılı ilçesi Doğanay Mahallesi'nde kum ocağı yakınlarında meydana geldi. Nehir kenarına gelen Bülent Çağman (27), iddiaya göre suya düştü. Çağman'ı kurtarmak isteyen arkadaşı İbrahim Yaktu (31) da ardından nehre girdi. Akıntıya kapılan iki arkadaş kısa sürede gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, polis, jandarma ve su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ve emniyet birimleri tarafından drone ile havadan tarama yapıldı. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, Çağman ve Yaktu'nun cansız bedenleri sudan çıkarıldı.

Hayatını kaybeden iki gencin cenazesi, otopsi işlemleri için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

