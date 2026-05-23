43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı

43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu artış gösterdi.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu arttı. Özellikle Ankara yönünden gelen sürücüler, Kırıkkale üzerinden Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine doğru ilerledi. Trafik akışının genel olarak kontrollü şekilde sağlandığı güzergahlarda, zaman zaman araç yoğunluğu nedeniyle yavaşlamalar meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kritik noktalarda denetimlerini artırdı. Karayolları ekipleri de ana güzergahlarda trafik akışının kesintisiz devam etmesi için çalışma yürüttü. Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı