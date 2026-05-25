Çin'den at sırtında yola çıkan Kırgızlar 20 gün sonra Kırgızistan'a ulaştı

Çin'den atlarıyla yola çıkan iki Kırgız kızı, 20 günde İpek Yolu'nu takip ederek Kırgızistan'a ulaştı. Yolculukları sosyal medyada ilgi gördü.

Çin'in Kızılsu Kırgız Özerk İli'nden 5 Mayıs'ta atlarıyla yola çıkan 2 Kırgız, 20 gün süren yolculuğun sonunda Kırgızistan'a ulaştı.

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Kızılsu'dan 5 Mayıs'ta yola çıkan iki Kırgız kızı, tarihi İpek Yolu güzergahını kullanarak Kırgızistan'a ulaştı. Kırgızlar, at sırtında 20 gün süren yolculuklarının ardından Kırgızistan sınırında sınır muhafızları ile vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kırgızlar, yol boyunca uğradıkları Kırgız köylerinde de yerel halk tarafından ilgiyle karşılandı. Karşılamalarda geleneksel Kırgız dans gösterileri düzenlenirken, şarkılar söylendi.

Yolculuğu sosyal medya hesaplarından adım adım paylaşan kızlardan biri olan Rızaa, daha önce yaptığı açıklamada, "Atalarımızın izinden gidiyoruz. Onların geçtiği yollardan geçiyor, dağları ve nehirleri aşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada geniş ilgi gören yolculuk, ortak kültür ve geleneklerin yaşatılması açısından dikkat çekmişti. Kızılsu Kırgız Özerk İli'nde 165 binden fazla Kırgızın yaşadığı biliniyor. - BİŞKEK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
