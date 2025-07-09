Kim Keon Hee'nin Eğitmenlik Sertifikası İçin İptal Süreci Başlatıldı

Tez intihali nedeniyle yüksek lisans derecesi elinden alınan eski Güney Kore first lady'si Kim Keon Hee'nin eğitmenlik sertifikasının iptaline yönelik başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasının yankıları sürerken, bu kez Yoon'un eşi Kim Keon Hee'nin adı bir skandala karıştı. Tez intihali nedeniyle yüksek lisans derecesi elinden alınan eski Güney Kore first lady'si Kim'in eğitmenlik sertifikasının iptaline yönelik başvurunun değerlendirmeye alındığı bildirildi. Seul Metropolitan Eğitim Ofisi'nden (SMOE) yapılan açıklamada, başvurunun Kim'in yüksek lisans yaptığı Sookmyung Kadın Üniversitesi Eğitim Enstitüsü'nden geldiği belirtilerek, "Kim Keon Hee'nin eğitmenlik sertifikasının iptaline ilişkin süreç başlatılmıştır" denildi.

Yüksek lisans derecesi elinden alınmıştı

1999 yılında "Paul Klee'nin Resimlerinin Özellikleri Üzerine Bir Çalışma" başlıklı teziyle Sookmyung Kadın Üniversitesi Eğitim Enstitüsü'nden yüksek lisans derecesi kazanan Kim, bu sayede ilgili alanlarda eğitmenlik yapmasına imkan tanıyan bir sertifika almıştı. Kore Politeknik Üniversitesi ve Kookmin Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim elemanı olarak görev yapan Kim, doçent unvanına sahip olmadığı halde bu unvanı akademik özgeçmişinde kullanmakla eleştirilmişti. Son olarak geçen ay Sookmyung Kadın Üniversitesi, Kim'in tezindeki intihal nedeniyle yüksek lisans derecesinin elinden alındığını açıklamıştı. - SEUL