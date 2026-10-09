Kilis Valisi Kalaylı, Metin'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, Beşiktaş sevgisiyle bilinen Metin'i mutlu etmek amacıyla Engelli Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Metin'e özel koleksiyon imzalı Beşiktaş forması hediye edildi.

Vali Kalaylı'ya ziyarette Vali Yardımcısı Eray Gürsoy ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş eşlik etti.

Ziyaret sırasında merkezdeki özel bireylerle sohbet eden Vali Kalaylı, onların hal ve hatırlarını sordu. Metin'in Beşiktaş formasına kavuşması ise ziyarete ayrı bir anlam kattı.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Metin'in Beşiktaş sevgisinin ziyaretin en güzel sebeplerinden biri olduğu belirtilerek, hediye edilen formanın mutluluğunun paylaşıldığı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı