Kilis'te 'Aile Günü' yürüyüşü düzenlendi

Kilis'te 15 Mayıs Aile Günü kapsamında vatandaşların katılımıyla yürüyüş etkinliği gerçekleştirildi.

Kilis'te düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Kilis Vali Yardımcısı Okan Dağlı ile protokol üyeleri katıldı. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu belirten Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Çetin Tutaş, "15 Mayıs Aile Günü vesilesiyle aile kavramına dikkat çekmek için toplanmış bulunmaktayız. Aile, toplumun en küçük temel taşıdır. Aile ne kadar güçlü olursa toplum da o kadar güçlü olur. Toplum ne kadar güçlü olursa Türkiye'miz de o kadar güçlü olur. Biz de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ailelerimizin 15 Mayıs Aile Günü kutlu olsun" diye konuştu. - KİLİS

