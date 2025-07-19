Kıdemli Baş Polis Yalçın Karaçam'ın Kızı Nişanlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla tanınan Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kıdemli baş polis Yalçın Karaçam'ın kızı Yuşa Karaçam, düzenlenen törenle nişanlandı.

Kdz. Ereğli Polisevi'nde gerçekleştirilen törene, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, MHP İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Cumhuriyet Halk Partisi Kdz.Ereğli ilçe Başkanı Ali Kocamanoğlu, Büyük Birlik Partisi Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Yusuf Karaoğlu, Karaçam'ın mesai arkadaşları, akrabaları ve çok sayıda davetli katıldı.

Nişan merasiminde, Karaçam ve Bülbül aileleri konuklarını kapıda karşıladı. Davetlilere çeşitli ikramlar sunulurken, genç çiftin bu mutlu gününde konuklar keyifli anlar yaşadı. Nişan yüzüklerinin takılmasının ardından genç çift tebrikleri kabul etti. Program, hatıra fotoğrafları çekimi ve yapılan ikramlarla sona erdi. - ZONGULDAK