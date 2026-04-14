Defne'de Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Hatay'ın Defne ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk, askeri törenle defnedildi. Cenaze namazı, Kaymakam ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Hatay'ın Defne ilçesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Ahmet Öztürk, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Yukarı Harbiye Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gerçekleştirilen törene, Kaymakam Oğuz Cem Murat ile birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Vatanı için fedakarca görev yapan gazinin cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi. - HATAY
