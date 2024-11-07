Kıbrıs Gazisi Abdullah Oğuz, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Afyonkarahisar'da yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Abdullah Oğuz, gerçekleştirilen askeri törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Oğuz dün tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı hayatını kaybetti. Oğuz için Sultandağı ilçesine bağlı Karapınar köyünde askeri tören gerçekleştirildi. Törene askeri erkan ile birlikte protokol üyeleri de katıldı. Gazi Oğuz törenin ardından askerlerin omuzlarında son yolculuklarına uğurlandı. - AFYONKARAHİSAR