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KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Zabıta Haftası'nı kutladı

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, zabıta teşkilatının 198. yaşını kutladığını belirtti ve zabıtaların esnaf ve sanatkarlara desteklerini esirgemediğini vurguladı.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Zabıta Teşkilatı 198'inci yaşını kutluyor. Esnaf ve sanatkar dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkar dostu Zabıta Teşkilatı personellerinin Zabıta Haftası'nı kutluyorum" dedi.

1-7 Eylül Zabıta Haftası dolayısıyla açıklamalar yapan KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, teşkilatın bu yıl 198'inci yaşını kutladığını söyledi. Başkan Odakır, yapılan çalışmalarla vatandaşlara düzenli, huzurlu ve güvenli yaşam alanları sağlayan, esnaf ve sanatkarlara desteklerini esirgemeyen zabıtaların önemli bir görev yürüttüklerini dile getirdi.

Odakır, kutlama mesajında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zabıta Teşkilatımızın kökeni Osmanlı dönemi İhtisap Kurumu'na dayanıyor. İhtisap Teşkilatı'nın izlerine İslamiyet'in ilk yıllarında da rastlanmaktadır ve iyiliği emreden kötülükten men eden Muhtesiplerin varlığı tarihte geçmektedir. Osmanlı Cihan Devleti'ndeBostancıbaşı, Kavaşbaşı, Kuloğlu Başçavuş olarak teşkilatlanan Zabıta Teşkilatı, günümüz Türkiye'sinde ise Zabıta Teşkilatı ismiyle son halini almış, yasa ve tüzüklerle görev ve sorumlulukları belirlenerek bölge halkının düzenini koruyup devam ettirme, sağlık, huzur ve esenliğini sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır. Kentin huzurunu sağlayan ve kentin esenliğinin koruyucuları olan Zabıta Teşkilatı'nın esnaf ve sanatkarlarımız açısından da yeri ve önemi ayrıdır. Esnaf ve sanatkar dostu Kayserimizin esnaf ve sanatkar dostu zabıtalarının Zabıta Haftaları'nı kutluyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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