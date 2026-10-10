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Kentsel dönüşüm nedeniyle taşındığı binada ölen Mesut Bilece, Silvan'da defnedildi

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Kentsel dönüşüm nedeniyle taşındığı binada ölen Mesut Bilece, Silvan'da defnedildi
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İstanbul Maltepe'de kentsel dönüşüm nedeniyle 10 ay önce taşındığı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden Mesut Bilece, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde defnedildi. Olayda toplam 5 kişi hayatını kaybederken Bilece'nin eşi, 3 çocuğu ve baldızının kızı kurtuldu.

İstanbul Maltepe'de, evinin kentsel dönüşüme girmesiyle 10 ay önce taşındığı binanın çökmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybeden Mesut Bilece, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde defnedildi.

Önceki gün Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı binanın ilk üç katında çökme meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerden Mesut Bilece (40), Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde getirildi. Bilece, Saadet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırsal Çardak Mahallesi'nde defnedildi.

Çardak Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Binen, bundan 10 ay önce Mesut Bilece'nin evi kentsel dönüşüme girdiği için İstanbul Maltepe'de çöken binada kiraya girdiğini söyledi. Bilece'nin eşi, 3 çocuğu ve baldızının kızı kurtulduğunu ifade eden Binen, Mesut Bilece'yi de burada defnettiklerini söyledi.

Olay

8 Ekim'de 05.40 sıralarında, Cevizli Mahallesi Doğu Sokağı'ndaki 7 katlı binanın ilk üç katında dün çökme meydana gelmiş, olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Binanın çökmeyen üst katlarında mahsur kalanlar tahliye edilirken, enkaz altındaki 14 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Çalışmalarda enkazdan 9 kişi sağ olarak çıkarılırken, 1'i hastanede, 4'ü olay yerinde olmak üzere toplam 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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