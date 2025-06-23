Kenevir Bahçesine Operasyon: 1 Gözaltı

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Kenevir Bahçesine Operasyon: 1 Gözaltı
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evde 50 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Kenevir bahçesine çevrilen eve jandarmadan operasyon: 1 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bigiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imalatı ve ticaretiyle mücadele çerçevesinde yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Sumbas ilçesi Yeşilyayla köyünde tespiti yapılan bir adrese operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde arama köpeği ile adreste yapılan aramada 50 kök kenevir bitkisi, 449 gram kubar esrar, 169 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Konuyla ilgili A.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

MSL-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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