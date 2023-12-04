Kemer, Göynük kapalı pazar yerine ilk betonlar döküldü

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi çerçevesinde yapımına başlanan Göynük kapalı pazar yerinde beton döküm işlemi başladı.

Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinden sonra Göynük Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı pazar yerindeki çalışmalar bünyesinde beton dökümüne başlandı. Başkan Topaloğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Beton dökümü öncesinde yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Topaloğlu, pazar yerindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak pazar esnafının ve halkın kullanımına kazandırılacağını söyledi.

Seçim öncesi verdikleri sözleri meclis üyeleriyle birlikte tek tek yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Göynük Mahallesi'ne yapılacak olan pazar yerimiz dördüncü pazar yerimiz. Buradan sonra Tekirova Mahallesi'ne de bir kapalı pazar yeri yapacağız. Göynük mahallemize yapılan yer; 2600 metrekare. 1800 metrekarelik bir pazar alanı olacak. Kottan kazandığımız bir katta ise 1006 metrekare alt tarafında kullanacağımız çok amaçlı bir alan olacak. Alanımızın içinde zabıta yeri, tuvaletler, çocuk emzirme yeri, çay ocağı yer alacak" dedi.

Göynük Mahalle Muhtarı Ramazan Pelit ise kapalı pazar yerinin yerinde ve önemli bir proje olduğunun altını çizerek, "Pazar yerimiz 1-2 yıl önce olacaktı ama bazı sıkıntılar nedeniyle bugüne nasip oldu. Tekstil ve sebze pazarının burada birleşmesi çok muazzam olacak. Kemerimize hayırlı olsun"diye konuştu. - ANTALYA