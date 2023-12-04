Üye Girişi
Haberler

Kemer, Göynük kapalı pazar yerine ilk betonlar döküldü

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi çerçevesinde yapımına başlanan Göynük kapalı pazar yerinde beton döküm işlemi başladı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun "Her mahalleye bir kapalı pazar yeri" projesi çerçevesinde yapımına başlanan Göynük kapalı pazar yerinde beton döküm işlemi başladı.

Kuzdere, Arslanbucak ve Çamyuva mahallelerinden sonra Göynük Mahallesi'nde yapımına başlanan kapalı pazar yerindeki çalışmalar bünyesinde beton dökümüne başlandı. Başkan Topaloğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Beton dökümü öncesinde yüklenici firma yetkilisinden bilgiler alan Topaloğlu, pazar yerindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak pazar esnafının ve halkın kullanımına kazandırılacağını söyledi.

Seçim öncesi verdikleri sözleri meclis üyeleriyle birlikte tek tek yerine getirdiklerine dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Göynük Mahallesi'ne yapılacak olan pazar yerimiz dördüncü pazar yerimiz. Buradan sonra Tekirova Mahallesi'ne de bir kapalı pazar yeri yapacağız. Göynük mahallemize yapılan yer; 2600 metrekare. 1800 metrekarelik bir pazar alanı olacak. Kottan kazandığımız bir katta ise 1006 metrekare alt tarafında kullanacağımız çok amaçlı bir alan olacak. Alanımızın içinde zabıta yeri, tuvaletler, çocuk emzirme yeri, çay ocağı yer alacak" dedi.

Göynük Mahalle Muhtarı Ramazan Pelit ise kapalı pazar yerinin yerinde ve önemli bir proje olduğunun altını çizerek, "Pazar yerimiz 1-2 yıl önce olacaktı ama bazı sıkıntılar nedeniyle bugüne nasip oldu. Tekstil ve sebze pazarının burada birleşmesi çok muazzam olacak. Kemerimize hayırlı olsun"diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Necati Topaloğlu Kemer Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

Esra Erol Altın Kelebek ödülü aldı mı? Esra Erol ne ödülü aldı? Nuri Köşkdere kimdir, nereli? AK Parti Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere neden istifa etti? Bugün maç var mı? 4 Aralık hangi maçlar var, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Naci Görür İstanbul depremi açıklaması nedir? 4 Aralık Naci Görür İstanbul depremi için ne dedi? Bursa hangi fay hattında? Bursa'da aktif kaç fay hattı var, nereden geçiyor? Marmara fay hattı Bursa'dan geçiyor mu? Bursa'da okullar tatil mi? Bursa Valiliği deprem açıklaması! Deprem dolayı okullar tatil mi? Lütfi Doğan kimdir, öldü mü? Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan neden öldü? İos deprem uyarı sistemi var mı? iPhone deprem bildirimi nasıl açılır? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 2023-2024 | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Güncel AÖL sınav takvimi! ANDROID DEPREM UYARI SİSTEMİ NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR? Deprem uyarı sistemi nasıl ayarlanır? Android deprem uyarı sistemi nasıl kullanılır? Çerkezköy Deprem Son Dakika! Çerkezköy'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Çerkezköy'de nerede deprem oldu? İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? BURSA'DA DEPREM SON DAKİKA! Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık Bursa'da nerede deprem oldu? Yalova deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Aralık Yalova kaç şiddetinde deprem oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title