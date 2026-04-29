Haberler

Kemalpaşalı Vatandaşı "Plaka Benzerliği" Mağdur Etti: 10 Yıldır Gitmediği İstanbul'dan Trafik Cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Yusuf Vayiç, aracının plakasıyla olan benzerlik nedeniyle Azerbaycan plakalı bir TIR için yazılan cezaların kendisine gönderildiğini anlattı. Yetkililere çağrıda bulunan Vayiç, "Türk plakalarında 'TR', Azerbaycan plakalarında ise mutlaka 'AZ' ibaresi bulunur. Bu ayrımın doğru yapılmasını rica ediyorum. Bana İstanbul 37. İcra Dairesi'nden icra takibi geliyor. Ben Rize'yi, Trabzon'u belki de 10 yıldır geçmedim. Buna rağmen bu cezalar bana ulaşıyor" dedi.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan Yusuf Vayiç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 10 yıldır hiç gitmediği İstanbul'daki Avrupa Otoyolu'nda 2 bin 277 lira "ihlalli geçiş" cezasıyla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Daha önce de benzer cezayı ödemek zorunda kaldığını ifade eden Vayiç, şunları söyledi:

"Azerbaycan bölgesinde '08' kodlu bir yer var. Bu kod, oradaki bir TIR'ın plakasına aitmiş ve benim plakamla çakışıyor. Ancak kamera bunu görüyorsa, Türk plakalarında 'TR', Azerbaycan plakalarında ise mutlaka 'AZ' ibaresi bulunur. Bu ayrımın doğru yapılmasını rica ediyorum. Bana İstanbul 37. İcra Dairesi'nden icra takibi geliyor. Ben Rize'yi, Trabzon'u belki de 10 yıldır geçmedim. Azerbaycan ya da Gürcistan tarafına ise hiç gitmedim. Buna rağmen bu cezalar bana ulaşıyor. Geçen yıl da 1000 liralık bir ceza geldi ve bunu ödedim. Ankara HGS Bölge Müdürlüğü'ne dilekçelerimi, aracın fotoğraflarını ve plaka bilgilerini eksiksiz şekilde sundum. Benden IBAN numaramı istediler, söz konusu ücretin iadesi için. Ancak ne bir iade yapıldı ne de sorun çözüldü. Daha sonra bizzat merkeze gittim. Bana herhangi bir sorunun kalmadığını ve bir daha ceza gelmeyeceğini söylediler. Ancak şimdi yeniden bir ceza geldi."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

