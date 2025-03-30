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Kedinin Balık Hırsızlığı Kamerada

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Sinop'ta balıkçı tezgahından balık çalan kedinin görüntüsü, sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Kedinin gözcülük yaparak fırsatı yakaladığı anlar izleyenleri güldürdü.

Kedinin balık hırsızlığı kamerada

SİNOP - Sinop'ta balıkçı tezgahından balık alan kedinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Kedinin önce gözcülük yapması daha sonra da etraf sakinleşince tezgahtaki balığı alıp götürmesi izleyenleri güldürdü.

Sinop Tuzcular Caddesi'nde balıkçının tezgahından balık alan kedinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.Kedinin önce tezgaha yaklaşıp, etraf sakinleşinceye kadar beklemesi, daha sonra da tezgahtan somon balığını alıp götürmesi izleyenleri güldürdü. Kedinin peşine giden balıkçı kediyi bulamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU - Yerel
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