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Kdz. Ereğli Belediyesi Yeni Sosyal Tesisi Tamamlanma Aşamasında

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir sineması altında inşa ettikleri yeni sosyal tesisin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Başkan Posbıyık, 'Aynı zamanda okullar bölgesi olan bu yer özellikle gençlerin toplanma merkezi olacak' dedi.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir sineması altında inşa ettikleri yeni sosyal tesisin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı. Başkan Posbıyık, "Aynı zamanda okullar bölgesi olan bu yer özellikle gençlerin toplanma merkezi olacak" dedi.

Sosyal tesislerinin sayısını her geçen yıl artıran Kdz. Ereğli Belediyesi, Anadolu Lisesi, Ted Koleji, Cumhuriyet ve Erdemir Okulu ile Mühendisler ve Formenler Derneği'nin bulunduğu bölge olan Erdemir sineması altında yeni inşa ettiği sosyal tesisi hizmete açmak için gün sayıyor.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, beraberinde başkan yardımcıları, daire müdürleri ve ilgili teknik ekip ile tesiste yapılan son çalışmaları denetledi.

"GENÇLERİN TOPLANMA MERKEZİ OLACAK"

Başkan Posbıyık, gezi alanları, oturma yerleri şık bir mekan yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bölge en hareketli okul bölgesi diyebiliriz. Gençler için, her yaştan insanlar için ama özellikle gençlerin toplanma merkezi olacak bir sosyal tesisi daha tamamlanma aşamasına getirdik. Karadeniz Ereğli'de yaşayan gençler, dışarıdan arkadaşları gelen, misafirlerini getirebilecekleri bütün halkımıza şık ve çok güzel bir eser kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 300 metre kapalı alan, 150 metrekare de teras katı ile birlikte çok geniş bir piknik alanı, yürüyüş alanı olarak kabul edebilirsiniz muhteşem bir lokal hizmeti getirdik. İnşaat çalışmaları bitti, ufak tefek mekanik ve elektrik işleri kaldı. Kdz. Ereğli'de çok büyük bir ihtiyacı karşılayacağına yürekten inanıyorum. En yakın zamanda burayı ihaleye vermek suretiyle hizmete açmayı planlıyoruz, şimdiden hayırlı olsun diyorum."

Kaynak: ANKA / Yerel

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