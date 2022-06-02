Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Çevre Şenliği - Haberler

Kdz. Ereğli Belediyesi, Cuma günü saat 11.00'de İnönü Parkı'nda Çevre Şenliği düzenleyecek. Şenliğin bu yılki teması 'İklim Değişikliği ve Çevre' olacak. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çevre şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

Her yıl 5-11 Haziran arasında kutlanan Çevre Haftası'nda, çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışan Kdz. Ereğli Belediyesi, 3 Haziran Cuma günü saat 11.00'de İnönü Parkı'nda Çevre Şenliği düzenleyecek.

Belediye şenliğin temasını, gezegenin çok hızlı bir şekilde ısınması ve çevrenin alarm vermeye başlaması nedeniyle "İklim Değişikliği ve Çevre" olarak belirledi.

Şenlikte, bazı okullar yaptıkları çalışmaları sergileyecek; atıkların geri dönüşümü konusunda belediyenin birlikte çalıştığı kuruluşlar, Tema Vakfı ve belediyenin ilgili birimleri çalışmalarını anlatacak ve çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çocuklar, rengarenk çiçekler dikecek ve elektronik aletlerin nasıl tamir edildiğine tanıklık edecekler. Eski tişörtler, düzenlenen etkinlikle çantaya dönüşecek. Cam boyama ve vitray atölyesi geri dönüşüm konusunda yeni fikirler oluşturacak.

Sanat Kurumu, çevre konulu skeçleriyle, Bahçeşehir Koleji ve Belediye müzik grubu şarkılarıyla, halk oyunları ekibi de gösterileriyle etkinliğe katılacak.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık, çevre şenliğine tüm vatandaşları davet etti.

ANKA / Yerel