Kazdağları'nda İlkbahar Coşkusu

Kazdağları'nda İlkbahar Coşkusu
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Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Kazdağları, bahar aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Sarıkız Zirvesi, eşsiz manzaraları ve efsaneleri ile ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları, bahar aylarında doğa ve fotoğraf tutkunlarının akınına uğruyor. Bölgenin en dikkat çeken noktalarından biri olan Kazdağlarının en yüksek noktası Sarıkız Zirvesi ise ziyaretçilerine hem efsanelerle örülü bir yolculuk hem de eşsiz manzaralar sunuyor.

Amatör fotoğrafçılar ve yürüyüş grupları, Kazdağları'nın yeşile büründüğü bu dönemde bölgeyi keşfetmek için yoğun ilgi gösteriyor. Amatör fotoğrafçı Mehmet Özyürek de Sarıkız Tepesi'ne yaptığı yürüyüşte, doğayla iç içe bir gün geçirdiklerini belirtti. Özyürek, "İlkbaharın sonunda Kazdağları en güzel renklerini sunuyor. Müthiş bir parkurda yürüyerek Sarıkız Efsanesi'nin izlerini taşıyan tepeye ulaştık. Harika fotoğraflar çektik. Herkesi buradaki doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz" dedi.

Kaz Dağları, sahip olduğu oksijen oranı, bitki çeşitliliği ve mitolojik geçmişiyle Türkiye'nin en özel coğrafyalarından biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Sarıkız Zirvesi, hem manzarası hem de taşıdığı kültürel değerle doğa yürüyüşçülerinin ve fotoğrafçıların uğrak noktası haline geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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