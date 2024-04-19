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Kazdağları Baharın Gelişiyle Yeşile Büründü

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Kazdağları'nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken ve milli parkı da içinde barındıran Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu dron ile görüntülendi.

Kazdağları bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeşilin binbir tonuna büründü. Bu güzel manzara dron ile görüntülendi.

Kazdağları'nın doğası bahar aylarının gelmesiyle canlandı. Meşe, kayın ve çınar ormanlarının bulunduğu bölgelerde ağaçların uyanmasıyla birlikte yeşilin binbir tonu görülmeye değer bir manzara oluşturdu. Flora ve faunası ile dikkatleri çeken ve milli parkı da içinde barındıran Kazdağları binlerce tür endemik bitkiye de ev sahipliği yapıyor. Kazdağları'ndaki yeşilin binbir tonu dron ile görüntülendi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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