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Atırau Rafinerisinde Yangın: Can Kaybı Yok

Atırau Rafinerisinde Yangın: Can Kaybı Yok
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Kazakistan'ın Atırau kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangın, can kaybı olmadan söndürüldü. Yangının çökeltme havuzundaki petrol çamurunda başladığı, 65 personel ve 19 araçla müdahale edildiği bildirildi.

Kazakistan'ın Atırau kentindeki petrol rafinerisinde çıkan yangın söndürülürken can kaybı yaşanmadı.

Kazakistan'daki Atırau Petrol Rafinerisi'nde Salı günü çıkan kapalı tip mekanik arıtma tesisinin çökeltme havuzunda başladı. Olayın yaşandığı sırada tesiste herhangi bir çalışma yürütülmediği kaydedilen açıklamada, çökeltme havuzunun içindeki petrol çamurunun yandığı ve söndürme çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, tesisin özelliği göz önünde bulundurularak itfaiye ekiplerinin olay yerine en yüksek müdahale seviyesiyle sevk edildiğini bildirdi. Yaklaşık 65 personel ile 19 aracının görev aldığı söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın kısa süre içinde de tamamen söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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