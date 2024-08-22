Kayseri Semalarında Süper Mavi Ay Görsel Şöleni

Kayseri'de dün akşam yükselen Süper Mavi Ay, Kayseri semalarını süsledi.

Dolunayın normalden daha büyük ve parlak görüldüğü 'Süper Mavi Ay', Kayseri semalarını yükseldi. Kızıllığı ile doğan ve yükseldikçe parlaklaşan ay, görsel şölen oluşturdu. Kentin her tarafından izlenebilen ay, havadan görüntülendi. - KAYSERİ