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Pınarbaşı sallanmaya devam ediyor: 13 saatte 27 kez deprem oldu

Pınarbaşı sallanmaya devam ediyor: 13 saatte 27 kez deprem oldu
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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece başlayan depremler gündüz de devam etti. 13 saatte 27 kez sallanan ilçede en büyük deprem 3,3 şiddetinde ölçüldü. Can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece başlayan depremler gündüz de devam etti. İlçe 13 saatte 27 kez sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren toplam 62 adet deprem meydana gelmişti. İlçede yaşanan depremler gündüzde devam etti. Paylaşılan verilere göre, sabah 09.00 ile akşam 22.00 saatleri arasında ilçede en küçüğü 1,3 şiddetinde en büyüğü de 3,3 şiddetinde depremler ölçüldü.

Meydana gelen depremlerde herhangi bir olumsuzluğun olmadığı ögrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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