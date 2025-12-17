Haberler

Sosyal medyada öğrendiği Heimlich manevrası bebeğin hayatını kurtardı

Kayseri'de nakliye yapan Ferhat Sarıca, boğazına şeker kaçan bir bebeği, sosyal medyada öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak kurtardı. Bebeği kurtardığı için mutluluğunu dile getiren Sarıca, bu önemli manevranın herkes tarafından öğrenilmesini istedi.

Kayseri'de nakliye işi yapan esnaf boğazına şeker kaçan bebeği sosyal medyadan öğrendiği Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. Bebeğinin boğazına şeker kaçan baba, panikle bir nakliyeciye girerek yardım istedi. İş yerinde bulunan firma sahibi Ferhat Sarıca, bebeğin nefes alamadığını görünce Heimlich manevrası uygulayarak, bebeği kurtardı.

"Bir hayata dokunduğum için çok mutluyum"

Yaşadığı anları anlatan Sarıca, "Akşam üzeri ofisimde oturuyordum. Panikle bir babanın içeri girdiği gördüm. O durumda olayı anlamaya çalıştım. Çocuğun nefes borusuna bir cisim kaçtığını söyledi. Yabancı uyruklu olduğundan dolayı ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Çocuğa baktığımda kızarmasından, nefes alamayışından anladım ve aklıma direk Heimlich manevrası geldi. Telefonumu kardeşimin üzerine attım ve bir anda çocuğu babasının kucağından alarak Heimlich manevrasını yapmaya çalıştım. İlk yaptığımda çocuğun nefes aldığını hissettim. İşi garantilemek adına tekrar yaptım. Çocuğu çevirdiğimde zaten kendine gelmişti. Korku dolu gözlerini gördüm ve sevmeye çalıştım. Heimlich manevrasını sosyal medyada görmüştüm, oradan aklımda kalmıştı. Böyle bir aileyi sevindirdiğim için, o çocuğu yaşama, geleceğe tutundurduğum için kendim adına çok mutluyum. Bütün vatandaşlarımızın da bu manevrayı bilmesini istiyorum. Ufak şeyler hayat kurtarır" diye konuştu. - KAYSERİ

