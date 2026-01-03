Haberler

Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu

Kayseri'nin en soğuk yeri Tomarza oldu
Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan soğuk hava, Pınarbaşı'nın Pazarsu köyünde -31,4 dereceye kadar düştü. Meteoroloji de don olayları için vatandaşları uyardı.

Kayseri'de soğuk hava etkili olurken en soğuk yer olarak-31,4 derece ile Pınarbaşı'nın Pazarsu köyü olarak ölçüldü.

Şehirde birkaç gündür etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekerken, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü de olması muhtemel don olayına karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Kayseri'nin en soğuk yeri - 31,4 derece ile Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarsu köyü oldu. Şehirdeki bazı bölgelerde ölçülen değerler şu şekilde;

Tomarza ilçesi - 30,5, Sarız - 28,2, Pınarbaşı - 27,4, Akkışla - 22,3, Sarıoğlan - 21,6, Tuzla gölü - 20,9, Talas Kamber Köyü - 20,5. - KAYSERİ

500

