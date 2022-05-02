Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kaymakamdan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Van Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Karalı ve Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nurettin Yavrutürk ilçede bulunana şehit aileleri ve gazilere bayram ziyaretinde bulundu. Ardından ilçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek görevdeki personeller ile bayramlaştı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayram, Şehit, Gazi, Van, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title