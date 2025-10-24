Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'dan İlk Ziyaret: Usturumcalı Halil Efe'nin Kabri

MANİSA (İHA) – İçişleri Bakanlığının 16 Ekim 2025 tarihli olurlarıyla kura sonucu Selendi ilçesine asaleten ataması yapılan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Milli Mücadele kahramanlarından Usturumcalı Halil Efe'nin kabrine gerçekleştirdi.

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, 17 Mayıs 1922 tarihinde Yunan kuvvetlerine karşı yapılan "Selendi-Kınık Muharebesi"nde şehit düşen Kuvayı Milliye Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe'nin Yenice Mahallesi Eşemenler Sokak'ta bulunan mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Yıldız, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Cesur ve gözü pek bir vatansever olan Usturumcalı Halil Efe, Yunan işgaline karşı kahramanca savaşarak düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Eşi Gördesli Makbule'nin şehadetinden iki ay sonra, 17 Mayıs 1922'de Selendi-Kınık muharebesinde şehit düşmüştür. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, daha sonra Kıbrıs Gazisi Mustafa Kahraman ile 22 Temmuz 2012'de Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde görev dönüşü düşen helikopter kazasında gazi olan Oktay Yuca'yı evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MANİSA