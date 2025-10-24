Haberler

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'dan İlk Ziyaret: Usturumcalı Halil Efe'nin Kabri

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız'dan İlk Ziyaret: Usturumcalı Halil Efe'nin Kabri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selendi ilçesine asaleten atanan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, göreve başladıktan sonra Milli Mücadele kahramanı Usturumcalı Halil Efe'nin kabrini ziyaret etti. 17 Mayıs 1922'deki Selendi-Kınık Muharebesi'nde şehit düşen Efe'ye dua eden Yıldız, kahramanlıklarına vurgu yaptı. Kaymakam ayrıca, Kıbrıs Gazisi Mustafa Kahraman ve helikopter kazasında gazi olan Oktay Yuca'yı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

MANİSA (İHA) – İçişleri Bakanlığının 16 Ekim 2025 tarihli olurlarıyla kura sonucu Selendi ilçesine asaleten ataması yapılan Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Milli Mücadele kahramanlarından Usturumcalı Halil Efe'nin kabrine gerçekleştirdi.

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, 17 Mayıs 1922 tarihinde Yunan kuvvetlerine karşı yapılan "Selendi-Kınık Muharebesi"nde şehit düşen Kuvayı Milliye Demirci Akıncıları 12. Müfreze Komutanı Usturumcalı Halil Efe'nin Yenice Mahallesi Eşemenler Sokak'ta bulunan mezarını ziyaret ederek dua etti.

Kaymakam Yıldız, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Cesur ve gözü pek bir vatansever olan Usturumcalı Halil Efe, Yunan işgaline karşı kahramanca savaşarak düşmana ağır kayıplar verdirmiştir. Eşi Gördesli Makbule'nin şehadetinden iki ay sonra, 17 Mayıs 1922'de Selendi-Kınık muharebesinde şehit düşmüştür. Mekanı cennet olsun." dedi.

Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, daha sonra Kıbrıs Gazisi Mustafa Kahraman ile 22 Temmuz 2012'de Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde görev dönüşü düşen helikopter kazasında gazi olan Oktay Yuca'yı evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar

İşte tarihi konut projesinin sahip olacağı imkan ve donatılar
Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti

Gören telefona sarıldı! Bir şehir vince asılı bu mesajı konuşuyor
Yenidoğan Çetesi'ni çökerten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin: 16 mermim, bir canım var

"16 mermim, bir canım var; güçleri yetiyorsa gelip alsınlar"
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı

Ünlü isme büyük vefasızlık
1.5 yıldır boştaydı! Rafael Benitez'in yeni takımı belli oldu

1.5 yıldır boştaydı! Efsane teknik adam komşu Yunanistan'a gitti
ABD: İsrail istemezse Türkiye giremez

ABD'den kritik açıklama: İsrail istemezse Türkiye giremez
Dzeko'dan teknik direktörü Pioli'ye eleştiri

Dzeko, teknik direktörüne verdi veriştirdi
Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Halil Umut Meler İtalya'yı yine salladı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
EuroLegue'deki Türk derbisi Fenerbahçe Beko'nun

EuroLegue'deki Türk derbisinde kazanan belli oldu
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti

Seri katilden ilk ifade! 17'lik Hasret'i böyle öldürmüş
Berhan Şimşek, CHP'den ihraç edildi

Beklenen son! CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isme ihraç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.