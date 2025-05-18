Kaymakam Yavuz, Kanseri Yenen Ali Asaf'ı Ziyaret Etti

Kaymakam Yavuz, Kanseri Yenen Ali Asaf'ı Ziyaret Etti
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Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, kanseri yenerek sağlığına kavuşan Ali Asaf Demir'i evinde ziyaret etti. Ziyarette, Ali Asaf'ın azmi ve direnci takdir edildi.

Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, zorlu bir tedavi sürecinin ardından kanseri yenerek sağlığına kavuşan Ali Asaf Demir'i evinde ziyaret etti. Ziyarette, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Feyzullah Torlak ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şaban Yalıç da yer aldı.

Ali Asaf'ın babasının sosyal medyada yaptığı "Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?" çağrısı, duyarlı yöneticilerin yüreklerine dokundu. Küçük Ali Asaf'ın bu masum isteği yanıtsız bırakılmadı. Kaymakam Yavuz ve beraberindeki heyet, hem geçmiş olsun dileklerini iletmek hem de bu özel anı paylaşmak için aileyi ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kaymakam Naif Yavuz, Ali Asaf'ın gösterdiği azim ve direncin takdire şayan olduğunu belirterek, "Her zaman yanınızdayız. 25 Mayıs günü için de üzerimize ne düşüyorsa, gereğini yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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