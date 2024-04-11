Tepebaşı Kaymakamı ve İlçe Müftüsü Şehit Aileleri ve Gazileri Ziyaret Etti

Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel ve Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde şehit ailesi ile Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Ramazan Bayramı vesilesiyle Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel ve Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım şehit ailesi ile Kıbrıs gazilerini ziyaret etti. Ziyarette şehit aileleri ve gaziler ile bayramlaşan Kaymakam Yücel ve Müftü Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yapılan etkinlikten ötürü ailelerin oldukça mutlu olduğu görüldü. - ESKİŞEHİR