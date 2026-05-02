Kaymakam Uçar'dan gönül buluşması

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, vatandaşlarla bir araya geldi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Elif Ceylan Kara ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Osman Aygüneş ile birlikte Katran köyünde ikamet eden vatandaşları hanelerinde bir araya geldi. Gerçekleştirilen buluşmalarda vatandaşlarla sohbet edilerek hal ve hatırları soruldu, hayır duaları alındı ve samimi bir ortamda hasbihal gerçekleştirildi. Köy sakinlerinin talep ve beklentileri de dinlendi.

Kaymakam Mehmet Salih Uçar "Misafirperverlikleriyle bizleri hanelerinde ağırlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür eder, sağlık ve esenlikler dileriz" dedi. - BİLECİK

