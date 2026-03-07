Kemah Kaymakamı Tutay ailesiyle iftar sofrasında buluştu
Kemah Kaymakamı Resul Tutay ve eşi Rümeysa Tutay, Ramazan ayı dolayısıyla Erim ailesinin iftarına katıldı. Ziyarette birlik, beraberlik ve dayanışma ön plandaydı.
Ziyarette birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu öne çıkarken, sıcak ve içten sohbetler eşliğinde Ramazan'ın huzur, kardeşlik ve paylaşma iklimi yaşandı.
Kaymakam Tutay, misafirperverliklerinden ötürü Erim ailesine teşekkür ederek Ramazan ayının önemine dikkat çekti. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı