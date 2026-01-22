Haberler

Susuz Kaymakamı Tutal, köylerde vatandaşlarla buluştu

Susuz Kaymakamı Tutal, köylerde vatandaşlarla buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Küçükçatak köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Yolu açma çalışmalarını da inceledi.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, köylerde vatandaşlarla buluştu.

Kars'ın Susuz ilçesi Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, beraberindeki Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Fatma Kafkaslı Çelik ve İlçe Özel İdare Müdürü Elyas Sezgin ile birlikte Küçükçatak köyünü ziyaret etti.

Tutal'ı köyde muhtar Erdoğan Gültekin karşıladı. Tutal, Küçükçatak köyünde vatandaşlarla buluşarak sorunlarını dinledi. Tutal, vatandaşların sorunlarının çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi.

Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, daha sonra kar yağışının ardından köy yolunda sürdürülen yol açma çalışmalarını yerinde inceledi, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Tutal, incelemelerinin ardından Küçükçatak köyünden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti

Galatasaray Ahmet Çakar'ı şoke etti
7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı

7 yaşındayken mahalle bakkalında yaşadığı kabusu yıllar sonra anlattı
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın

Kuzey Kore'den böyle bir görüntü ilk kez servis edildi
Atletico Madrid Başkanı, Rams Park'a hayran kaldı

Maç sonuna damga vuran görüntü
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
'Düzgün konuşamıyorsun' deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler

"Düzgün konuşamıyorsun" deyip emekli maaşını vermediler