Kaymakam Özdemir'den Şehit ve Gaziler Derneği'ne ziyaret
Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Cevizdere Şehitleri ve Gazilerini Araştırma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Erol Gündüz ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Kaymakam Özdemir, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Başkan Gündüz, derneğin bugüne kadar gerçekleştirdiği faaliyetleri aktarırken, şehit ve gaziler için yapılan projeleri de paylaştı. Samimi bir ortamda geçen görüşmede Kaymakam Özdemir, derneğin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, şehit ve gazilere yönelik faaliyetlerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Erol Gündüz, Kaymakam Özdemir'e desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
