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Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Memiş, öğrencilerle birlikte iftar yaptı

Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş, Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı.

BURHANİYE, BALIKESİR (İHA) - Burhaniye' de Kaymakam İlyas Memiş, Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda öğrencilerle birlikte iftar yaptı. Kaymakam İlyas Memiş'e İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu da eşlik etti. .

Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda, İl Müdürlüğünün organize ettiği Tasavvuf Müziği dinletisi sonrası öğrencilerle de sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, öğrencilerin hal hatırlarını sordu. Kaymakam, öğrencilere başarı dileğinde bulundu. Muhyiddin-i Rumi KYK Öğrenci Yurdunda gerçekleştirilen iftar programına Kaymakam İlyas Memiş'in yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan katıldı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlyas Memiş, Burhaniye, gençlik, Yerel, Haberler

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