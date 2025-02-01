Kaymakam Kuruca, göçmen kaçakçılığına karşı denetim seyri gerçekleştirdi

Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca denetim seyri gerçekleştirerek düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Kd. Yzb. Mustafa Gani Solak ve TCSG 21 Bot Komutanı Üsteğmen İsmail Çilingir ile birlikte Didim Deniz Liman Büro Amirliği uhdesinde bulunan Şehit Polis Memuru Muhittin Uluç isimli hizmet botu ile denetim seyri gerçekleştirdi. Kaymakam Kuruca, düzensiz göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonel çalışmalar hakkında kolluk birimlerinden bilgi aldı.

Kuruca, kolluk kuvvetlerinin koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmaların önemine dikkat çekerek, bu tür kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Yapılan denetimlerin, güvenliğin sağlanması ve suçlarla mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Kaymakam Kuruca, birimlerinin çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı. Kaymakam Kuruca, yapılan denetimlerin ardından Didim'de güvenliği sağlamak adına tüm birimlerin uyum içinde çalışmaya devam edeceğini ve bu tür faaliyetlerin devam edeceğini dile getirdi. - AYDIN