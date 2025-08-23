Kaymakam Koç'tan şehit ailesine ziyaret

Soma Kaymakamı Ünal Koç, Şehit Muhammed Fatih Durhan'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarete, İlçe Jandarma Komutanı Umut Mütevellioğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Abdullah Erdoğan, İlçe Müftü Vekili Halil Tüysüz, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Özlem Çakır ve Türkiye Şehit Aileleri Soma Temsilciliği Başkan Vekili Atilla Güler de katıldı. Şehit ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini ileten Kaymakam Koç, her daim şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı.

Deniz Piyade Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan, 15 Nisan 2020 tarihinde Irak'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerce yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehadet mertebesine ulaştı. - MANİSA