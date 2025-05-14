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Kaymakam Kapankaya'dan Engelli Bireylere Destek Ziyareti

Kaymakam Kapankaya'dan Engelli Bireylere Destek Ziyareti
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Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek için ilçede yaşayan Tülay ve Mehmet Çetin çiftini evlerinde ziyaret etti. Kapankaya, engelli bireylerin toplumsal hayata tam katılımının önemini vurgulayarak empati ve dayanışma çağrısında bulundu.

Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında toplumda engelli bireyler konusunda farkındalık oluşturmak ve onların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlardan bedensel engelli Tülay ve Mehmet Çetin çiftini evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette engelli birey ve ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Kapankaya, sıcak ve samimi bir ortamda sohbet ederek hem hal hatır sordu hem de taleplerini dinledi. Engelli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının önemine değinen Kaymakam Kapankaya, herkesin bir gün engelli olabileceğini hatırlatarak empati ve dayanışma çağrısında bulundu.

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Kaymakam Kapankaya şu ifadelere yer verdi: "Her birey bir engelli adayıdır. Önemli olan, sevgi ve saygı ile inancımızı kaybetmeden bütün engelleri birlikte aşabilmektir. Engelli bireylerin yaşadığı sorunları paylaşmak, onlarla birlikte çözüm yolları aramak hepimizin ortak görevidir. Unutulmamalıdır ki, asıl engel sevgi eksikliğidir. Bu nedenle toplumun her kesiminin engelli bireylerimize karşı daha duyarlı, anlayışlı ve destekleyici olması büyük önem taşımaktadır."

Kapankaya, ayrıca 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası'nın bu konudaki bilinç ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Sözlerini şu temennilerle sonlandırdı: "Bu duygu ve düşüncelerle, Engelliler Haftası'nın toplum genelinde farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Engelli vatandaşlarımıza ve kıymetli ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk diliyor, günlük yaşamlarında karşılaştıkları zorlukların hep birlikte dayanışma içinde aşılmasını temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Ziyaret sırasında Kaymakam Kapankaya'ya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri ile ilgili kurum temsilcileri de eşlik etti. Gerçekleştirilen ziyaret, engelli Çetin çifti tarafından memnuniyetle karşılandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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