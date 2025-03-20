Kaymakam Kahraman, Ramazan Ayında Köylülerle İftar Yemeğinde Buluştu

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kaymakam Kahraman, ilçeye bağlı Ahmetler köyünde düzenlenen iftar programına katılarak köy halkıyla buluştu.Samimi bir ortamda gerçekleşen iftarda Kaymakam Kahraman, vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinledi. Köylülerle dayanışma içinde olmanın önemine vurgu yapan Kahraman, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. Köy Muhtarı Mustafa Ertekin ve köylü vatandaşların taleplerini dinleyen Kaymakam Kahraman'a İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş'da eşlik etti. - BİLECİK