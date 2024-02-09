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Kaymakam İlyas Memiş, depremzede vatandaşları evlerinde ziyaret etti

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Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş eşi Gülcan Memiş ile birlikte deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Kaymakam, Cumhuriyet Mahallesi ve Öğretmenler Mahallesindeki ziyaretlerde, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş eşi Gülcan Memiş ile birlikte deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzede vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Kaymakam, Cumhuriyet Mahallesi ve Öğretmenler Mahallesindeki ziyaretlerde, ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Burhaniye'de mahalle gezilerini sürdüren Kaymakam İlyas Memiş, Cumhuriyet Mahallesinde ve Öğretmenler Mahallesinde ikamet eden depremzede ailelerini evlerinde ziyaret etti. Kaymakam İlyas Memiş, depremzede ailelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek devletin her zaman depremzede vatandaşların yanında olduğunu ifade etti. Kaymakam Memiş'e ziyarette, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılanmasından sorumlu müdür Mal Müdürü Mustafa Ak eşlik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Mahallesi İlyas Memiş Deprem Yerel Politika Güncel Haberler

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