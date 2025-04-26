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Kaymakam Emrah Aslan, Küçükhüyük'te Halk Günü Toplantısı Düzenledi

Kaymakam Emrah Aslan, Küçükhüyük'te Halk Günü Toplantısı Düzenledi
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Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Küçükhüyük beldesinde düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Çözüm odaklı yaklaşım benimsendi.

Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Küçükhüyük beldesinde düzenlenen Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya ilgili kurum amirleri de katılırken vatandanşların talep ve önerileri dinlendi. Küçükhüyüklü vatandaşlar toplantı boyunca sorun, talep ve önerilerini doğrudan Kaymakam Aslan'a iletme imkanı buldu. Karşılıklı istişare ortamında gerçekleşen buluşmada, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsendi. Kaymakam Aslan, iletilen konularla yakından ilgileneceklerini ve kurumlar arası iş birliğiyle gereken adımların atılacağını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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