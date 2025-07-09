Kaymakam Emrah Aslan'dan Yaz Kur'an Kursu'na Ziyaret
Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Akören'deki Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek eğitimlerin önemini vurguladı ve öğrencilere aşure ikram etti.
Afyonkarahisar Sinanpaşa Kaymakamı Emrah Aslan, Sinanpaşa Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında Akören'deki Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştiren Kaymakam Aslan, gençlerin dini ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlayan bu tür eğitimlerin önemine değindi. Program sonunda, Muharrem ayının bereketini paylaşmak amacıyla öğrencilere aşure ikramında bulunuldu. Ziyaret, hem öğrenciler hem de kurs görevlileri tarafından memnuniyetle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel