Kaymakam Doğru, Yeni İlçe Sağlık Müdürü Alkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi

Kaymakam Doğru, Yeni İlçe Sağlık Müdürü Alkaya'ya Hayırlı Olsun Ziyareti Gerçekleştirdi
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Aydın'ın Germencik ilçesinde Kaymakam Sultan Doğru, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Zafer Alkaya'ya hayırlı olsun ziyareti yaparak sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı ve sağlık çalışanlarının taleplerini dinledi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Kaymakam Sultan Doğru, İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Hüseyin Zafer Alkaya'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yeni görevinde başarılar dilediği İlçe Sağlık Müdürü Alkaya ile bir süre sohbet eden Kaymakam Doğru, ziyareti kapsamında müdürlükte görev yapan doktorlar ve sağlık personeliyle de bir araya geldi. Ziyaret sırasında sağlık çalışanlarının taleplerini dinleyen Doğru, ilçede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sultan Doğru, vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, görevine yeni başlayan Alkaya'ya çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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