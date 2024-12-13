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Kaymakam Doğru şehit ailesini yalnız bırakmadı

Kaymakam Doğru şehit ailesini yalnız bırakmadı
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Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, helikopter kazasında şehit olan Tğm. Mustafa Atakan Dut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, helikopter kazasında şehit olan Tğm. Mustafa Atakan Dut'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz ay yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın'ın Germencik ilçesine atanan ve hafta başında görevine başlayan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Isparta'daki eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Piyade Teğmen Mustafa Atakan Dut'un Germencik ilçesindeki ailesini ziyaret etti. Kaymakam Doğru, şehidin annesi, babası ve yakınları ile bir araya gelerek, acılarını paylaştı. Doğru, şehidin aziz hatırası olan aile bireylerine devletin tüm imkanları ile yanında olduğunu ileterek baş sağlığı diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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