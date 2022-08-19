Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Bolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Kaymakam Bolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların sorun ve taleplerini çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların sorun ve taleplerini çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Kaymakam Bolat vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Çarşı Meydanında vatandaşlarla buluşan Kaymakam Bolat, onlarla çay içip sohbet etti. Kaymakam Taner Bolat ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada vatandaşların kendilerinden olan taleplerini çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın hatırlarını soruyoruz, bize iletmek istedikleri bir sorun ya da talepleri varsa dinliyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Taner BOLAT Karahisar Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title