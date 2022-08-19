Kaymakam Bolat, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların sorun ve taleplerini çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Afyonkarahisar Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat, vatandaşların sorun ve taleplerini çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını kaydetti.

Kaymakam Bolat vatandaşlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Çarşı Meydanında vatandaşlarla buluşan Kaymakam Bolat, onlarla çay içip sohbet etti. Kaymakam Taner Bolat ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada vatandaşların kendilerinden olan taleplerini çözmek için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade ederek, "Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz sırasında vatandaşlarımızın hatırlarını soruyoruz, bize iletmek istedikleri bir sorun ya da talepleri varsa dinliyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR