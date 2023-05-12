Kaymakam Bilici: 'Köylerin sorunlarını hızla çözüyoruz'

Afyonkarahisar Kaymakamı Osman Bilici, köylerde yaşam ve hizmet kalitesinin arttırılması için sorunların hızla çözüldüğünü ifade etti.

Afyonkarahisar Kaymakamı Osman Bilici, köylerde yaşam ve hizmet kalitesinin arttırılması için sorunların hızla çözüldüğünü ifade etti.

İlçemizde köy ziyaretlerine devam eden Kaymakam Bilici, ilgili kurum amirleri ile birlikte Dağınık, Ümraniye ve Camili köylerini ziyaret etti. Köy muhtarlarından köylerin genel durumu hakkında bilgiler alan Kaymakam Bilici, daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi. Kaymakam Bilici, ziyarette köylerin sorunların çözümü noktasında çok hassas davrandıklarını amaçlarının ise köylerdeki yaşam kalitesi standartlarını yükseltmek olduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR